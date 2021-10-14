Датчанин який скоїв напад з луком в Норвегії напередодні прийняв іслам

П’ятеро людей загинули, ще двоє отримали поранення в результаті смертоносного нападу з використанням лука в Норвегії. Нападник був заарештований, і поліція заявила, що він прийняв іслам і, можливо, став радикально налаштованим.

Незабаром після 18:00 за місцевим часом надійшло повідомлення про напад з луком і стрілами на супермаркет у місті Кёнгсберг, на північний захід від столиці Осло. Одним з потерпілих був співробітник поліції, який в цей час здійснював покупки в магазині. Після цього першого нападу нападник зник, змусивши поліцію блокувати кілька районів міста. Він громадянин Данії, 37 років, проживає в Конгсберзі.

Підозрюваний чинив опір при арешті, але, за словами влади, ніхто з поліцейських не постраждав. Сили безпеки заповнили вулиці міста. Вони також носили зброю по особливому наказу, оскільки поліція країни зазвичай беззбройна.

Напад стався в останній день роботи чинної влади.

«Я розумію, скільки людей бояться, але важливо знати, що поліція працює і все знаходиться під контролем», – сказала прем’єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг.

Також перевірятиметься, чи є зв’язок між жертвами і зловмисником. Це наймасовіша атака в країні після нападу Андерса Брейвіка, в результаті якого загинули 77 осіб.