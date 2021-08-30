США осуществили ракетный удар по Кабулу (Фото/Видео)

Военные США нанесли ракетный удар, который потряс Кабул в воскресенье днем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники в администрации США.

Ранее афганские СМИ сообщали о ракетном ударе по жилому дому. Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли.

Силы США отрицают любые жертвы среди гражданского населения.

Катастрофа произошла в кабульском районе Хаджи-Бугров, рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта. В настоящее время идет заключительный этап эвакуации гражданского и военного гражданского населения США и союзных войск после возвращения Талибана.

Американские военные заявляют, что целью удара является экстремисты «Исламского государства-Хорасан». Ракета должна была остановить заминированный автомобиль, который планировалось взорвать в аэропорту. По их информации, позже произошел вторичный взрыв, в результате которого автомобиль был нейтрализован и в нем было перевезено большое количество взрывчатки.

Пентагон также подтвердил, что США сбили автомобильный беспилотник в Кабуле с несколькими камзолами, направлявшийся в аэропорт Кабула.

Updates: A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021

Боевики, погибших в субботу вечером в результате удара США, были членам Исламского государства в Хорасане, планируют новые атаки и изготавливают взрывные устройства.

Помощник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал CNN, когда его спросили, были убиты террористы причастны к теракту в аэропорту Кабула.

«Это люди, которые запланировали новые атаки. Мы считаем, что, устранив их, мы предотвратили эти атаки », — сказал он.

В субботу президент США Джо Байден предупредил, что в ближайшее время высока вероятность новой атаки в районе аэропорта.

Взрыв произошел через несколько дней после того, как в результате смертельных взрывов погибло около 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США, недалеко от аэропорта Кабула.

Многим из 20 погибших военнослужащих 20 лет, ответственность за них взяла на себя группировка «Исламское государство в Хорасане».