США осуществили ракетный удар по Кабулу (Фото/Видео)

Военные США нанесли ракетный удар, который потряс Кабул в воскресенье днем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники в администрации США.

Ранее афганские СМИ сообщали о ракетном ударе по жилому дому. Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли.

Силы США отрицают любые жертвы среди гражданского населения.

Катастрофа произошла в кабульском районе Хаджи-Бугров, рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта. В настоящее время идет заключительный этап эвакуации гражданского и военного гражданского населения США и союзных войск после возвращения Талибана.

Американские военные заявляют, что целью удара является экстремисты «Исламского государства-Хорасан». Ракета должна была остановить заминированный автомобиль, который планировалось взорвать в аэропорту. По их информации, позже произошел вторичный взрыв, в результате которого автомобиль был нейтрализован и в нем было перевезено большое количество взрывчатки.

Пентагон также подтвердил, что США сбили автомобильный беспилотник в Кабуле с несколькими камзолами, направлявшийся в аэропорт Кабула.

Updates:

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s

— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021