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Перший літак з іноземцями вилетів з Кабула після відходу США

Гліб Парфененко
Перший літак з іноземцями вилетів з Кабула після відходу США

Десятки іноземців покинули Кабул першим міжнародним рейсом після відходу США з Афганістану.

Чартерний рейс Qatar Airways приземлився в Досі зі 113 людьми на борту, включаючи американців. Ще один літак намічений на сьогодні, в п’ятницю.

Катар звернувся за допомогою в евакуації під час візиту в країну держсекретаря США Ентоні Блінкена. Подяку Досі висловили міністри закордонних справ Великобританії і Нідерландів, а також офіційний Вашингтон.

Катар і Туреччина стали сполучною ланкою талібів із зовнішнім світом. Катарські чартерні рейси стали першими після евакуації 124 000 іноземців та афганців, яка закінчилася після приходу до влади талібів 15 серпня.

Вважалося, що в країні залишилися сотні американців.

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