Первый самолет с иностранцами вылетел из Кабула после ухода США

Десятки иностранцев покинули Кабул первым международным рейсом после ухода США из Афганистана.

Чартерный рейс Qatar Airways приземлился в Дохе из 113 пассажирами на борту, включая американцев. Еще один самолет намечен на сегодня, в пятницу.

Катар обратился за помощью в эвакуации во время визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена. Благодарность Дохе выразили министры иностранных дел Великобритании и Нидерландов, а также официальный Вашингтон.

Катар и Турция стали связующим звеном талибов с внешним миром. Катарские чартерные рейсы стали первыми после эвакуации 124000 иностранцев и афганцев, которая закончилась после прихода к власти талибов 15 августа.

Считалось, что в стране остались сотни американцев.