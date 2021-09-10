Первый самолет с иностранцами вылетел из Кабула после ухода США

Десятки иностранцев покинули Кабул первым международным рейсом после ухода США из Афганистана.
Чартерный рейс Qatar Airways приземлился в Дохе из 113 пассажирами на борту, включая американцев. Еще один самолет намечен на сегодня, в пятницу.
Катар обратился за помощью в эвакуации во время визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена. Благодарность Дохе выразили министры иностранных дел Великобритании и Нидерландов, а также официальный Вашингтон.
Катар и Турция стали связующим звеном талибов с внешним миром. Катарские чартерные рейсы стали первыми после эвакуации 124000 иностранцев и афганцев, которая закончилась после прихода к власти талибов 15 августа.
Считалось, что в стране остались сотни американцев.