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Ердоган: Після Афганістану війська США повинні залишити Сирію та Ірак

Гліб Парфененко
Ердоган: Після Афганістану американські війська повинні залишити Сирію та Ірак

Анкара хотіла б, щоб американські війська були виведені з Сирії та Іраку, так само як вони раніше покинули Афганістан. Про це президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав в інтерв’ю американському телеканалу CBS.

“Звичайно, якщо б у мене був вибір, я б хотів, щоб вони (американські війська) покинули Сирію і Ірак так само, як вони покинули Афганістан”, – сказав він, відповідаючи на відповідне запитання. “Тому що якщо ми хочемо встановити мир у всьому світі, то більше немає сенсу залишатися в цих регіонах світу, ми можемо просто дозволити цим країнам приймати власні рішення”, – додав Ердоган.

Його запитали, чи означає це, що в даному випадку Туреччина має намір зайняти місце США в Сирії. “Дозвольте мені бути абсолютно ясним і чесним: ми ніколи не залишимося там, де нас не хочуть бачити, ми ніколи не будемо присутні там, де нам не раді”, – відповів президент Туреччини.

Ердоган додав, що він сподівається, що США, Росія, Іран і Туреччина зможуть працювати разом для встановлення миру в Сирії та Іраку.

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