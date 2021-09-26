Эрдоган: После Афганистана войска США должны покинуть Сирию и Ирак

Анкара хотела бы, чтобы американские войска были выведены из Сирии и Ирака, так же как они ранее покинули Афганистан. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

«Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они (американские войска) покинули Сирию и Ирак так же, как они покинули Афганистан», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Потому что если мы хотим установить мир во всем мире, то больше нет смысла оставаться в этих регионах мира, мы можем просто позволить этим странам принимать собственные решения», — добавил Эрдоган.

Его спросили, значит ли это, что в данном случае Турция намерена занять место США в Сирии. «Позвольте мне быть абсолютно ясным и честным: мы никогда не останемся там, где нас не хотят видеть, мы никогда не будем присутствовать там, где нам не рады», — ответил президент Турции.

Эрдоган добавил, что он надеется, что США, Россия, Иран и Турция смогут работать вместе для установления мира в Сирии и Ираке.