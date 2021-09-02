Аеропорт Кабула відновлює внутрішні рейси

Внутрішні рейси з Кабула відновляться завтра, повідомляє Reuters з посиланням на представника цивільної авіації Афганістану. Однак, за його словами, для відновлення міжнародних рейсів буде потрібно час.

#BREAKING Qatar working with Taliban to reopen Kabul airport ‘as soon as possible’: foreign minister pic.twitter.com/6JkEJykrHi — AFP News Agency (@AFP) September 2, 2021



Світові інформаційні агентства повідомляють, що катарський літак з технічною групою приземлився в аеропорту Кабула. Телеканал Al Jazeera повідомив, що технічна група оцінила збитки, завдані аеропорту, і влада планує відновити роботу якомога швидше.