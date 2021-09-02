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АФГАНІСТАН

Аеропорт Кабула відновлює внутрішні рейси

Гліб Парфененко
Аеропорт Кабула відновлює внутрішні рейси
iStock / Getty Images

Внутрішні рейси з Кабула відновляться завтра, повідомляє Reuters з посиланням на представника цивільної авіації Афганістану. Однак, за його словами, для відновлення міжнародних рейсів буде потрібно час.


Світові інформаційні агентства повідомляють, що катарський літак з технічною групою приземлився в аеропорту Кабула. Телеканал Al Jazeera повідомив, що технічна група оцінила збитки, завдані аеропорту, і влада планує відновити роботу якомога швидше.

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