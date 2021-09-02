Аэропорт Кабула восстанавливает внутренние рейсы

Внутренние рейсы из Кабула возобновятся завтра, сообщает Reuters со ссылкой на представителя гражданской авиации Афганистана. Однако, по его словам, для восстановления международных рейсов потребуется время.

#BREAKING Qatar working with Taliban to reopen Kabul airport ‘as soon as possible’: foreign minister pic.twitter.com/6JkEJykrHi — AFP News Agency (@AFP) September 2, 2021



Мировые информационные агентства сообщают, что катарский самолет с технической группой приземлился в аэропорту Кабула. Телеканал Al Jazeera сообщил, что техническая группа оценила ущерб, нанесенный аэропорта, и власти планируют возобновить работу как можно быстрее.