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АФГАНИСТАН

Аэропорт Кабула восстанавливает внутренние рейсы

Глеб Парфененко
Аэропорт Кабула восстанавливает внутренние рейсы
iStock / Getty Images

Внутренние рейсы из Кабула возобновятся завтра, сообщает Reuters со ссылкой на представителя гражданской авиации Афганистана. Однако, по его словам, для восстановления международных рейсов потребуется время.


Мировые информационные агентства сообщают, что катарский самолет с технической группой приземлился в аэропорту Кабула. Телеканал Al Jazeera сообщил, что техническая группа оценила ущерб, нанесенный аэропорта, и власти планируют возобновить работу как можно быстрее.

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