Аэропорт Кабула восстанавливает внутренние рейсы

Внутренние рейсы из Кабула возобновятся завтра, сообщает Reuters со ссылкой на представителя гражданской авиации Афганистана. Однако, по его словам, для восстановления международных рейсов потребуется время.

#BREAKING Qatar working with Taliban to reopen Kabul airport ‘as soon as possible’: foreign minister pic.twitter.com/6JkEJykrHi

— AFP News Agency (@AFP) September 2, 2021