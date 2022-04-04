Євросоюз готує найжорсткіші санкції за вбивство мирних жителів

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії через викриття вбивств мирних жителів в Україні, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Це підтвердив верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні заявив, що Європа більш ніж будь-коли готова ввести найжорсткіші санкції.

Заклики до нових санкцій пролунали сьогодні із багатьох європейських столиць.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що необхідні додаткові санкції після звинувачень Росії у вбивстві мирних жителів у місті Буча неподалік Києва.

Москва категорично відкинула звинувачення.

Виступаючи перед France Enter, Макрон сказав, що є очевидні ознаки того, що російські війська винні у скоєнні військових злочинів в Україні.

Прем’єр-міністр Едуард Хегер заявив, що Словаччина діятиме в унісон із Європейським союзом на прохання Росії про отримання рублів за її природний газ.

“У цій ситуації ключове значення має єдність”, – написав він у Facebook, розвіявши сумніви, висловлені міністром економіки Річардом Суліком, який сказав, що в разі потреби Братислава прийме умови Росії, тому що вона не може дозволити собі обходитися без російського газу.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також закликав до нових санкцій проти Росії. Він звинуватив Німеччину в тому, що вона перешкоджає справді жорстким заходам.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер сьогодні перед зустріччю з колегами з єврозони був непохитним у тому, що відмова від російського газу не може статися відразу.

Лінднер дав зрозуміти, що замість можливої ​​загальної заборони на імпорт енергоносіїв з Росії він підтримає окремий розгляд обмежень на нафту, газ та вугілля, бо знайти альтернативні джерела буде різної складності.

Міністр економіки Роберт Хабек із «Зелених» виступає проти негайної заборони російського викопного палива.