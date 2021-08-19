ЄС також визнає сертифікати про вакцинації для Туреччини, Північної Македонії та України

ЄС вирішив визнати сертифікати вакцинації COVID-19 з Туреччини, Республіки Північної Македонії і України, повідомляє Європейська комісія.

Ці три країни будуть підключені до системи сертифікатів вакцинації ЄС. Таким чином, видані ними сертифікати про вакцинації будуть відповідати тим же умовам, що і цифровий сертифікат COVID ЄС, і будуть прийматися в країнах ЄС, йдеться в повідомленні.

Три країни, зі свого боку, визнають сертифікат вакцинації ЄС.

У повідомленні говориться, що цей захід буде сприяти безпечному подорожі між країнами.

Рішення вступає в силу 20 серпня.