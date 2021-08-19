ЕС также признает сертификаты о вакцинации для Турции, Северной Македонии и Украины

ЕС решил признать сертификаты вакцинации COVID-19 из Турции, Республики Северной Македонии и Украины, сообщает Европейская комиссия.

Эти три страны будут подключены к системе сертификатов вакцинации ЕС. Таким образом, выданные ими сертификаты о вакцинации будут отвечать тем же условиям, что и цифровой сертификат COVID ЕС, и будут приниматься в странах ЕС, говорится в сообщении.

Три страны, со своей стороны, признают сертификат вакцинации ЕС.

В сообщении говорится, что эта мера будет способствовать безопасному путешествия между странами.

Решение вступает в силу 20 августа.