В ЕС выдано 591 млн паспортов вакцинации: путешествовать без них по Европе стало невозможно

Цифровая эпоха туризма набирает обороты: теперь синонимом открытой и безопасной Европы для туризма стал цифровой covid-сертификат. Европейская комиссия в своем последнем докладе о цифровом сертификате ЕС COVID-19 показала, что этот документ, без которого путешествовать по Европе стало невозможно, сыграл значительную роль в мероприятиях на пандемию COVID-19.

По данным Schengenvisainfo, к настоящему времени было создано более 591 миллиона сертификатов. В пресс-релизе, опубликованном 18 октября, Комиссия ЕС пояснила, что ковидный сертификат, включающий сведения о вакцинации, перенесенном заболевании и результатах тестов их владельцев, значительно обезопасил путешествия. Кроме того, этот документ также стал ключевым компонентом поддержки туристической сферы Европы, серьезно пострадавшей от пандемии.

Цифровой сертификат ЕС COVID-19, несмотря на жесткость, освоили многие страны, установив таким образом глобальный стандарт цифровизации туризма. Это медицинское применение – единственная система, которая на данный момент работает на международном уровне.

Система цифровых сертификатов ЕС COVID помогла смягчить негативные экономические последствия во время пандемии. Также придала путешественникам уверенность в том, что они могут безопасно путешествовать по ЕС, и увеличила количество поездок этим летом», – рассказал комиссар ЕС Дидье Рейндерс.

На данный момент 43 страны уже подключены к системе ЕС, из которых 27 являются государствами-членами ЕС, три из них – странами Европейского экономического пространства (ЕЭС) и 12 других территорий и стран. Кроме того, в общей сложности 60 третьих стран проявили интерес к присоединению к системе ЕС COVID-19. Кроме тех, которые уже успешно подключены к системе, 28 из этих 60 стран все еще находятся в процессе прикрепления.

Кроме владельцев сертификата COVID-19, которые могли свободно путешествовать и пользоваться таким документом, сектор воздушного транспорта также извлек значительную выгоду от сертификата, который начал действовать как раз до летнего сезона. Международный совет аэропортов (ACI Europe) сообщил, что только в июле 2021 года количество пассажиров увеличилось более чем на 50% по сравнению с июлем 2020 года. Это изменение цифр в основном связано с внедрением цифрового сертификата ЕС, а также ослаблением ограничений на поездки.

«Цифровой сертификат ЕС COVID – это символ открытой и безопасной Европы. Быстрое развертывание системы не только в ЕС, но и на международном уровне является примером сотрудничества ЕС и оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах», – заявила комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Кроме того, согласно опросу, проведенному парламентом ЕС, 65% участвовавших в исследовании согласились с тем, что приложение является самым безопасным средством для путешествий во время пандемии COVID-19.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала государства-члены ЕС согласовать свои требования к цифровым ковид-сертификатам и правилам въезда. Ассоциация предупредила, что из-за различных требований и правил свободное передвижение туристов в рамках этой зоны находится под угрозой.