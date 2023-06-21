Шенгенська зона відгородиться від решти країн сталевою стіною

Європейськы країни шенгенської зони планують відгородитися від решти світу сталевим муром — принаймні виділити на це додаткове фінансування. Таку інформацію представило видання schengenvisainfo, яке повідомило, що група країн знову звернулася до Європейської комісії з вимогою «виділити більше коштів на прикордонні стіни», що викликало безперервні дебати в Європейському союзі.

Ця група країн включає Угорщину, Румунію, Словаччину, Польщу, Естонію, Латвію, Литву та Норвегію — вони випустили спільну заяву, яка закликає ЄС фінансувати фізичну інфраструктуру на цих країнах із не-членами ЄС — як неважко зрозуміти, це Росія та Білорусь «включаючи фізичні бар’єри, такі як стіни». Щоправда, в Єврокомісії поки що є предметом суперечок «ефективність та етичність фізичних бар’єрів».

Тему порушили ще 2021 року — тоді дванадцять держав-членів направили листа до Європейської комісії, в якому йшлося про те, що фізичні бар’єри були ефективним заходом для кращого захисту кордонів для ЄС. Сталеві стіни там були названі «ефективними засобами захисту» та закликали керівництво ЄС знайти на них кошти.

За фактом стіни вже будуються — додає видання. За останні вісім років держави-члени збудували понад 1700 кілометрів стін, щоб зупинити незаконне перетинання кордону мігрантами та біженцями.

У Європейській комісії також висловили готовність фінансувати заходи щодо охорони кордонів, такі як відео-спостереження, датчики, транспортні засоби та будівлі, а не лише фізичні стіни. Однак ці вісім держав демонструють переконання, що фізична інфраструктура захисту кордонів, включаючи фізичні бар’єри, має фінансуватися з фондів ЄС.