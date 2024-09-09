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У Туреччині ціни на готелі впали на 50%

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині ціни на готелі впали на 50%

У Туреччині ціни на готелі впали на 50% – принаймні так турецька преса запевняє внутрішніх туристів. Як пише турецьке видання turizmguncel, вартість відпочинку у вересні-жовтні та листопаді до 50% дешевше, ніж у високий сезон. Також турки повідомляють і про програми, що подешевшали, для внутрішніх туристів.

У середньому по Туреччині ціни знизилися в середньому на 10%, особливо у жовтні та листопаді, при цьому в деяких готелях цей показник сягав 50%. Особливо в готелях, які працюють за системою «все включено», ціни в листопаді знижуються в середньому до 15 тисяч лір на двох на 5 днів.

Далі видання перераховує, що у 5-зіркових готелях Бодруму у вересні ціни розпочинаються в середньому від 36 тисяч лір. У жовтні вартість 5* знижується на 30% від 21 тисячі лір. А у листопаді можна знайти готель і від 13 тисяч лір, хоча варто враховувати, що більшість із них закривається. В Анталії ціна 5* на вересень – від 30 тис. лір. У жовтні ціни падають на 10–50% і починають від 22 тис. лір, а в листопаді — від 15 тис. лір. На 50% знижуються ціни і в Мармарисі — до листопада вони знижуються в середньому до 20 тис. лір.

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