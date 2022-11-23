Проти приєднання Болгарії, Хорватії та Румунії до Шенгенської зони виступила вже друга країна Євосоюзу

Вже друга країна Євосоюзу висловила категоричний протест проти вступу до шенгенської зони нових членів у вигляді Болгарії, Хорватії та Румунії. На цей раз це виявилася Австрія, яка заявила про свою відмову «допустити» цих нових членів у шенгенську зону. Причина – гостра проблема нелегальної міграції у Європі.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій прозвучав наполегливий заклик до ЄС дозволити Болгарії та Румунії, а також Хорватії увійти до Шенгенської зони. Очікується, що ухвалення цього візового блоку відбудеться до кінця 2022 року. Під час голосування 547 євродепутатів проголосували за включення Болгарії та Румунії до Шенгенської системи звернення, при цьому 49 депутатів проголосували проти, а 43 утрималися.

Серед заперечників виявилися, наприклад, депутати від Нідерландів. І ось тепер із протестом виступила влада Австрії. Міністерство внутрішніх справ країни випустило офіційну заяву, в якій зазначено, що через «поточні показники міграції та відсутність захисту кордонів» Австрія категорично відкидає розширення Шенгенської зони за рахунок Болгарії, Хорватії та Румунії.

«Кількість мігрантів, які нелегально досягають кордонів Австрії, збільшилася. Влада затримала в країні 100 000 нелегальних мігрантів. 75% з них не були зареєстровані в жодній із країн ЄС, хоча вже пройшли через кілька безпечних третіх країн», – заявив глава відомства Герхард Карнер. Таким чином він заявив, що система прикордонного контролю в шенгенській зоні і так зламана, і її розширення призведе до остаточного колапсу. “Моя позиція як міністра внутрішніх справ зрозуміла: я не можу погодитися зі скасуванням прикордонного контролю”, – додав Карнер.

За його словами, подібне скасування принесе із собою «збільшення потоків нелегальної міграції, контрабанду та незаконний в’їзд потенційних терористичних загроз». До речі, в країні запроваджено додаткові заходи контролю на кордонах зі Словенією та Угорщиною, що діє до травня 2023 року.