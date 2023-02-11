ЄС скоро перестане ставити штампи до паспортів туристів при в’їзді до Європи

Чергову комп’ютеризацію пообіцяли туристам, які в’їжджають до Євросоюзу. Згідно з європейськими ЗМІ, туристам з третіх країн, які в’їжджають до Європи за короткостроковою туристичною візою, незабаром перестануть ставити штампи в паспорти, оскільки інформація про в’їзд та виїзд до блоку автоматично фіксуватиметься через нову автоматизовану систему — Exit/Entire System.

Система входу/виходу (так буквально перекладається назва) – це нова автоматизована система, яка, як очікується, буде повністю запущена наприкінці цього року. Вона використовуватиметься для відстеження мандрівників із третіх країн, які в’їжджають до ЄС, та для виявлення осіб із перевищенням термінів перебування. Її основна мета — замінити існуючу систему ручного штампування паспортів, оскільки остання «забирає багато часу, не дає достовірних даних про перетин кордону і не дозволяє систематично виявляти осіб, які прострочили термін перебування», впевнена влада ЄС.

Система фіксуватиме конкретні дані про мандрівників, включаючи їх ім’я, відбитки пальців, зображення особи, тип проїзного документа, дату та місце в’їзду, дату та місце виїзду, а також період їх перебування у Шенгенській зоні. Втім, нагадаємо, і тим, кому дозволено безвізовий в’їзд, «світить» необхідність отримати дозвіл на в’їзд онлайн – який передбачає нова Європейська система інформації та авторизації для подорожей (ETIAS). Воно коштуватиме 7 євро на людину і діятиме протягом трьох років. Нагадаємо, ціна шенгену для 3-х країн зараз — 80 євро без додаткових зборів візових центрів.

Однак нагадаємо, що в далекосяжних планах влади ЄС візові центри незабаром зникнуть, а отримати шенгенську візу можна буде не виходячи з дому. Такий результат процедур повної цифровізації процесу отримання віз представили в європейських ЗМІ. При цьому процес, за оцінкою експертів, триватиме кілька років, але все може статися вже в найближчому майбутньому — Євросоюз уже розпочав роботу. «Заявки на отримання візи будуть оброблятися на єдиній онлайн-платформі, яка також повідомлятиме заявникам, до якої країни вони отримають візу, у разі поїздок до кількох країн. Нова система також призначена для гармонійної роботи з екосистемою систем та баз даних ЄС щодо управління кордонами. Створення всього процесу отримання шенгенської візи онлайн для мандрівників, яким вона потрібна для відвідування будь-якої з 27 держав-членів, не лише полегшить життя заявникам, вимагаючи від них менших зусиль і витрат, але також покращить безпеку в ЄС», – заявили депутати Європарламенту. Подробиці читайте за цим посиланням.