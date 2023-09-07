Для туристів скоро розпочнуться нові труднощі при в’їзді до Європи

Коли наступного року туристи захочуть поїхати до Європи, їм доведеться зіткнутися з новими труднощами. Головним чином перепони створюватиме нова система ETIAS, анонсована раніше Євросоюзом та покликана контролювати в’їзд іноземних гостей. Розберемо, що важливо знати мандрівникам уже зараз.

Що таке ETIAS

Європейська система туристичної інформації та авторизації (ETIAS) — це онлайн-система туристичної інформації та авторизації, розроблена для спрощення в’їзду неєвропейських туристів та бізнес-мандрівників до країн Шенгенської зони, яка включає більшість європейських країн. ETIAS вимагає від мандрівників із більш ніж 60 країн, включаючи Україну, США, Велику Британію та Нову Зеландію, заповнити заяву та сплатити збір (7 євро) для отримання дозволу на в’їзд.

ETIAS була анонсована ще у листопаді 2016 року з метою підвищення безпеки та контролю на кордонах ЄС та полегшення процесу перевірки мандрівників шляхом попередньої авторизації. Вважається, що вона допомагає також збирати інформацію про мандрівників до їхнього приїзду та збільшує ефективність кордонів.

У свою чергу, туристи, які отримали дозвіл ETIAS, можуть вільно подорожувати країнами Шенгенської зони протягом дозволеного періоду перебування без необхідності отримання окремих віз для кожної країни. Як заявлено на офіційному сайті ETIAS, система є актуальною лише для тих, хто їздить без візи до країн-членів ЄС.

Нагадаємо, запуск системи ETIAS було відкладено кілька разів, але влада ЄС підтвердила її введення у 2024 році, як повідомлено представником Європейської комісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніттою Хіппер у лютому цього року.

Що буде впроваджено та які проблеми виникнуть для туристів?

Збір при в’їзді. З впровадженням нової системи туристи віком від 18 до 70 років із схваленого списку країн мають заповнювати заяву та сплачувати 7 євро, щоб отримати дозвіл на в’їзд. Строки дії. Дозвіл ETIAS буде дійсно три роки або до закінчення терміну паспорта, залежно від того, що настане раніше. Онлайн заява. Заповнення заяви ETIAS відбуватиметься онлайн, і більшість заявок буде розглядатися дуже швидко. Сам процес подання заявки займає близько 10 хвилин або менше. Уточнювалося таке: якщо мандрівнику відмовлять у в’їзді, йому не дозволять в’їхати до Європи, тоді йому доведеться змінити свої плани, що призведе до додаткових витрат. Щодо схвалення, то воно надійде на електронну пошту заявнику за кілька хвилин.

Крім непередбачених витрат, які чекають на мандрівників, перед носом яких зачиняться європейські двері, згідно з порталом Shengenvisainfo, є ще одна складність: турагентства можуть не відразу зрозуміти, як працює система, тому не нададуть мандрівникам належні рекомендації.

Крім цього, експерти ринку очікують, що непідготовленість туристів вплине на турсектор: збільшиться кількість відмін та запитів на повернення коштів. На думку фахівців, у таких випадках компаніям слід використовувати економічно ефективну платіжну платформу, яка зможе впоратися з перебоями без значних витрат та тимчасових затримок.

З іншого боку, інсайдери ринку вважають, що запровадження нової вимоги ETIAS може створити нові можливості. Компанії, що займаються організацією поїздок, можуть розробити конкурентоспроможніші ціни та послуги. Готелі — збільшити доходи, надаючи послуги візової підтримки за додаткову плату або співпрацюючи для просування інших продуктів.