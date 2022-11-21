Дедалі більше країн ЄС виступають проти нових членів Шенгену

Група держав-членів Європейського Союзу, які виступають проти розширення Шенгенської зони, розширилася. Напередодні Австрія заявила про свою відмову підтримати вступ Болгарії, Хорватії та Румунії до Шенгену.

У прес-релізі, опублікованому в п’ятницю, 18 листопада, Міністерство внутрішніх справ Австрії зазначило, що через «поточні показники міграції та відсутність належної охорони кордонів» Австрія категорично проти розширення Шенгенської зони за рахунок Болгарії, Хорватії та Румунії.

Останнім часом значно зросла кількість мігрантів, які нелегально досягають кордонів Австрії. Влада затримала в країні 100 000 нелегальних мігрантів. 75 відсотків із них не було зареєстровано в жодній із країн ЄС, при цьому вони вже примудрилися «непомітно» перетнути кілька безпечних третіх країн.

На думку австрійських чиновників, “у цій ситуації неправильно відмовлятися від прикордонного контролю”.

Прагнучи запобігти збільшення потоків нелегальної міграції, контрабандної діяльності та незаконного в’їзду потенційних терористів, Австрія знову ввела контроль на сухопутних кордонах зі Словенією та Угорщиною, який діятиме до 11 травня 2023 року.

Нагадаємо, в Австрії діє такий прикордонний контроль зі Словаччиною.

Декілька інших країн, включаючи Чехію, Данію, Францію, Німеччину, Норвегію та Швецію, наразі знову запровадили перевірку паспортів через міграційні ризики та ризики безпеки.

Австрія – не єдина країна, яка виступає проти розширення Шенгенської зони. Нідерланди не підтримують приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, і законодавці країни навіть внесли наприкінці жовтня цього року резолюцію у спробі завадити уряду «здійснити безвідповідальний крок», дозволивши цим двом країнам вступити до Шенгену. Щоб прояснити ситуацію, уряд Нідерландів направив власну делегацію до Румунії, щоб оцінити готовність країни.