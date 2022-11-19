Комісія ЄС підтвердила готовність трьох країн вступити до Шенгенської зони

Комісія Європейського союзу заявила, що Болгарія, Хорватія та Румунія готові стати повноправними членами Шенгенської зони, і закликала Раду ухвалити рішення з цього питання без будь-яких подальших затримок.

У прес-релізі, опублікованому 16 листопада, Комісія заявила, що Болгарія, Румунія і Хорватія протягом багатьох років робили свій внесок у стабільне функціонування Шенгенської зони, і підкреслила, що рішення включити їх до Шенгену давно назріло.

На думку Комісії, розширення Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю робить Європу безпечнішою, процвітаючою та привабливішою.

Комісія зазначає, що у Болгарії діє суворе прикордонне управління, яке дозволяє країні ефективно контролювати свої кордони. До того ж Болгарія приділяє пріоритетну увагу боротьбі з транскордонною злочинністю за допомогою міжнародного співробітництва та має добре налагоджену Шенгенську інформаційну систему.

Щодо Румунії, у країні діє «сильне та високоякісне» прикордонне управління. Більше того, Комісія підкреслила, що, подібно до Болгарії, Румунія також приділяє пріоритетну увагу боротьбі з незаконною міграцією та торгівлею людьми. Шенгенська інформаційна система також добре зарекомендувала себе у Румунії.

І Болгарія, і Румунія успішно завершили процес оцінки для вступу до Шенгенської зони 2021 року. Однак, привертає увагу той факт, що за останні 11 років не було прийнято жодного рішення про розширення зовнішніх кордонів Шенгенської зони.

Члени парламенту Європейського союзу вже закликали членів Євросоюзу покласти край дискримінації та дозволити Болгарії та Румунії приєднатися до Шенгену. Минулого місяця депутати Європарламенту закликали ЄС ухвалити позитивне рішення щодо Болгарії та Хорватії до кінця цього року.

Щодо Хорватії, то в грудні 2021 року Рада підтвердила: країна виконала всі необхідні умови для вступу до Шенгенської зони. Комісія наголосила, що Хорватія доклала значних зусиль для забезпечення того, щоб зовнішній прикордонний контроль відповідав зобов’язанням у сфері основних прав.

Хорватія також створила Незалежний механізм моніторингу, ставши першою державою-членом ЄС, яка запровадила такий механізм.

Окрім підтримки Болгарії та Румунії, депутати Європарламенту проголосували за приєднання Хорватії до Шенгенської зони. Вони закликали Раду також ухвалити остаточне рішення з цього питання до кінця 2022 року.