Землетрус на курортах Єгипту: сейсмолог передбачив місце руйнівних поштовхів

Ще одному популярному туристичному напрямку «пригрозили» стихійним лихом. Голландський сейсмолог, 55-річний Френк Хугербітс у своєму каналі на YouTube пророкував, що наступним місцем руйнівних поштовхів стане Єгипет, а також Ліван. За його словами, він ґрунтується на дослідженні вразливості обох районів для сейсмічної активності.

“Я не можу визначити, чи станеться це наступного тижня, у найближчі п’ять чи десять років”, – сказав Хугербітс. Однак він заявив, що саме пік повнолуння, який припав на 9-10 лютого, викликав сильні підземні поштовхи. За його словами, «сейсмічна активність може поширитися у бік Лівану і надалі Єгипту.

Додамо, щоправда, щодо розрахунків провісника звучать і скептичні оцінки. Так, Ліванський сейсмологічний центр заявив, що автор поширює недостовірну інформацію з метою «хайпу». З іншого боку, сейсмічно безпечним місцем Єгипет складно назвати.

Справді, «історичний досвід» землетрусів Єгипет відносно новий час веде з 1859 року. Тоді страшний землетрус 12 жовтня — сила якого в епіцентрі сягала 8.3 бала згідно з дослідженнями — «прокотився» по всьому Середземномор’ю. На острові Кріт, де знаходився епіцентр, наслідки були страшними, відчувалося воно від Італії до Близького Сходу і Північної Африки. Під ударом опинився і Каїр — там було зруйновано будинки, у каналах утворилися завали, загинуло не менше 10 осіб — ймовірно, значно більше, але нормальна статистика недоступна. Також постраждали Олександрія та інші поселення на узбережжі.

Майже через століття, у вересні 1959 року, було зафіксовано Олександрійський землетрус силою 6.3 бали: тоді було зруйновано майже 500 будинків, нарахували 18 загиблих та близько 30 постраждалих. Далі 1969 року «тряхануло» тоді новий єгипетський курорт – Шарм-ель-Шейх. Наступне сейсмічне лихо сталося вже практично в наш час, 1992 року, так званий землетрус у Дахшурі або Каїрський землетрус. Потужність становила лише 5.8 бала, проте основні руйнування припали на густонаселені передмістя Каїра та сусідні провінції. У результаті — 561 загиблий та понад 12 тис. постраждалих.

Отже, загалом Єгипту є про що турбуватися. Сам Каїр, та й Шарм-ель-Шейх, розташовані в зоні розломів, як і «ризикуюча» Анталія. До речі, улюблене нашими туристами Червоне море також вважається сейсмонебезпечною зоною.