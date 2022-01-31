У єгипетському храмі знайшли двох сфінксів віком понад 3000 років

Статуї знайшли під час археологічних розкопок, що проводилися в місті Луксор, на місці стародавнього городища Фів. Сфінксоподібні фігури становлять фараона Аменхотепа III. Спочатку вони були восьмиметровою висоти.

Скульптури знаходилися в похоронному храмі фараона Аменхотепа III (діда фараона Тутанхамона), який правив Стародавнім Єгиптом з 1390 по 1353 р. до н.

На те, що фігури представляють правителя, вказують типові знаки влади, які можна побачити на статуях (це характерні фараонові бороди, головні убори, відомі як немеси та широкі намисто), а також напис «коханий богом Амоном-Ра», який вчені виявили на однією із скульптур під час реставраційних робіт. За часів Аменхотепа III саме Амон-Ра (бог родючості, що вважається творцем світу і правителем людей) висунувся на перший план тодішнього божественного пантеону.

У колишньому внутрішньому дворі храму (перистиль) археологи також виявили три дуже добре збережені гранітні бюсти Сехмет – богині війни, помсти та хвороб, зображеної з тілом лева і головою жінки, – і невелика статуя чиновника та його дружини. Також було знайдено численні фрагменти стін та колон, які у минулому утворювали раніше невідому колонаду. Фрагменти прикрашені сценами, що зображають давньоєгипетські церемонії та ритуали. У тому числі, серед іншого, святкування давнього «Дня святого Валентина» та свято Сед, яке відзначалося у 30-ті роковини коронації фараонів.