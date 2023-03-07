У Єгипті археологи знайшли сфінкс з обличчям римського імператора

Археологи під час розкопок у провінції Кена в Єгипті виявили статую сфінкса з обличчям римського імператора, ймовірно, Клавдія. Про це розповіло Міністерство туризму та старожитностей.

Знахідку здійснила група археологів з Університету Айн-Шамс на чолі з екс-міністром давнини Мамдухом ад-Даматі. Вчені знайшли павільйон часів Римської імперії на схід від храмового комплексу Дендера. Там було розкопано статую сфінкса з вапняку з обличчям римського імператора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про виявлення нового коридору у піраміді Хеопса. Його довжина 9 м, а ширина – 2.1 м.

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