У Єгипті туристів закликали не фотографуватися оголеними біля пірамід

Мінтуризму Єгипту закликає іноземців відмовитися від фотосесій у оголеному вигляді та поважати традиції країни.

У заяві відомства йдеться: «Просимо при відвідуванні музеїв та пам’яток дотримуватися правил та законів Єгипту «заради збереження туристичної репутації країни».

Заява була оприлюднена після інциденту, що трапився в понеділок, 7 листопада: у пірамід у Гізі туристка роздяглася, щоб сфотографуватися на тлі Сфінкса. Її закликали до порядку співробітники охорони, вказавши порушення законів і звичаїв Єгипту. Національність туристки не називається.