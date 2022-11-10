Всі розділи
ГоловнаЄгипетУ Єгипті туристів закликали не фотографуватися оголеними біля пірамід
ЄгипетТуризм

У Єгипті туристів закликали не фотографуватися оголеними біля пірамід

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Єгипті туристів закликали не фотографуватися оголеними біля пірамід

Мінтуризму Єгипту закликає іноземців відмовитися від фотосесій у оголеному вигляді та поважати традиції країни.

У заяві відомства йдеться: «Просимо при відвідуванні музеїв та пам’яток дотримуватися правил та законів Єгипту «заради збереження туристичної репутації країни».

Заява була оприлюднена після інциденту, що трапився в понеділок, 7 листопада: у пірамід у Гізі туристка роздяглася, щоб сфотографуватися на тлі Сфінкса. Її закликали до порядку співробітники охорони, вказавши порушення законів і звичаїв Єгипту. Національність туристки не називається.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму