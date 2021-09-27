Єгипет запускає SMS сервіс для допомоги туристам

За словами Халеда Шаріфа, помічника міністра туризму і старожитностей з питань цифрової трансформації, ця послуга буде надаватися через операторів мобільного зв’язку в Єгипті, які будуть відправляти автоматичні текстові повідомлення туристам, як тільки вони прибудуть в один з аеропортів Єгипту, для привітання і інформування їх з багатомовної гарячої лінії міністерства «19654».

За словами Шаріфа, гаряча лінія буде працювати 12 годин на день, щоб відповідати на запити або вислуховувати будь-які пропозиції або скарги, які можуть виникнути у туристів.

Служба також зможе перенаправити їх в служби екстреної допомоги, такі як поліція або ЕМТ.

Міністерство запустило цю послугу в рамках протоколу про співпрацю з Міністерством зв’язку та інформаційних технологій, а також в рамках програми оцифровки, яка в даний час реалізується в Єгипті.