Египет запускает SMS сервис для помощи туристам

По словам Халеда Шарифа, помощника министра туризма и древностей по вопросам цифровой трансформации, эта услуга будет предоставляться через операторов мобильной связи в Египте, которые будут отправлять автоматические текстовые сообщения туристам, как только они прибудут в один из аэропортов Египта, для приветствия и информирования их с многоязычной горячей линии министерства «19654».

По словам Шарифа, горячая линия будет работать 12:00 в день, чтобы отвечать на запросы или выслушивать любые предложения или жалобы, которые могут возникнуть у туристов.

Служба также сможет перенаправить их в службы экстренной помощи, такие как полиция или ЕМТ.

Министерство запустило эту услугу в рамках протокола о сотрудничестве с Министерством связи и информационных технологий, а также в рамках программы оцифровки, которая в настоящее время реализуется в Египте.