Єгипет хоче заборонити самотнім туристкам селитися в готелі: спалахнув скандал

Шумний скандал намагається вгамувати єгипетське міністерство туризму. Він розпочався із судового позову, що вимагає, щоб жінкам до 40 років дозволили самостійно – тобто, поодинці зупинятися в готелях. Єгипетська влада стверджує, що подібна заборона ніколи не була і не планувалася до запровадження на практиці, особливо на курортах.

Зокрема, заступник міністра туризму та старожитностей Гада Шалабі офіційно спростувала чутки про те, що уряд планує заборонити розміщення жінок віком до 40 років у готелях самотужки. Вона підкреслила, що жінки можуть розміщуватися в готелях як і будь-які інші туристи, від них потрібно лише пред’явити посвідчення особи.

«Немає жодного рішення чи закону, пов’язаного з віком, національністю чи статтю, чи чогось ще, що взагалі обмежувало б місце проживання. Навпаки, ми заохочуємо туризм у всіх його формах та категоріях», – заявила вона. Вона також додала, що факт появи такого позову міг бути пов’язаний із самоврядністю окремого готелю, але ніяк не з практикою, яку схвалює міністерство. “Всі готелі, підвідомчі міністерству, не можуть заборонити розміщення будь-кого з приватних відвідувачів та туристів”, – запевнила вона.

Раніше DIP повідомляв, про “Арешт та негайна депортація: у Єгипті туристів попередили про заборону провезення сувенірів певного типу“.