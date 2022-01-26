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Арешт та негайна депортація: у Єгипті туристів попередили про заборону провезення сувенірів певного типу

Гліб Парфененко
Арешт та негайна депортація: у Єгипті туристів попередили про заборону провезення сувенірів певного типу

Про небезпечні сувеніри попередили туристів, які виїжджають до Єгипту, посольство Росії в Єгипті та консульство у Хургаді. «Мілітаристські» сувеніри на в’їзді до Єгипту можуть виявитися небезпечними – причому всерйоз, аж до тюремного ув’язнення чи депортації з подальшою забороною в’їзду.

Йдеться про різноманітні сувеніри, «до складу» яких входять вихолощені та бойові патрони та гільзи. Подібних «дрібниць», на кшталт брелків та запальничок, на російських сувенірних лотках чимало – тому російські туристи іноді «прихоплюють» їх до Єгипту – і дуже дарма. У країні вони законодавчо заборонені.

«Останнім часом почастішали випадки затримання під час огляду в аеропорту Хургади росіян, які мали при собі вихолощені та бойові патрони та гільзи, заборонені до ввезення до Єгипту та виготовлені з них сувеніри. Наявність у громадян вищезгаданих предметів єгипетським законодавством прирівнюється до незаконного володіння зброєю та передбачає затримання, судовий розгляд, грошовий штраф та подальшу депортацію за рахунок винного з довгостроковою забороною на в’їзд у країну», – заявило консульство у Хургаді.

Російське посольство у зв’язку з цим звернулося до туристів з наступним зверненням: «У цьому зв’язку переконливо просимо росіян, які виїжджають до Єгипту на відпочинок, суворо дотримуватися законів держави перебування і ретельно перевіряти свій багаж, а також кишені одягу на наявність гільз і патронів».

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