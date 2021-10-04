Єгипет виконав перший історичний авіарейс до Ізраїлю

Національний перевізник Єгипту в неділю здійснив перший офіційний прямий рейс до Ізраїлю з моменту підписання двома країнами історичного мирного договору 1979 року, коли літак EgyptAir приземлився в аеропорту Бен Гуріон в Тель-Авіві.

Філія авіакомпанії, AirSinai, протягом десятиліть виконував рейси до Ізраїлю без логотипу компанії, побоюючись реакції громадськості. Тепер національний перевізник буде виконувати три щотижневих рейсу між Каїром і Тель-Авівом з символікою EgyptAir.

Посольство Ізраїлю в Каїрі написало в Твіттері, що прямі рейси є “важливим і довгоочікуваним знаком зміцнення двосторонніх зв’язків між двома країнами, особливо економічних відносин”.

Минулого тижня бахрейнська авіакомпанія GulfAir зробила свій перший прямий рейс до Ізраїлю, що ще більше зміцнило комерційні зв’язки, встановлені після підписання “Авраамскіх угод” між Ізраїлем і чотирма арабськими державами в минулому році.

Недільний рейс відбувся через два тижні після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет зробив перший публічний візит до Єгипту ізраїльського лідера за більш ніж десятиліття. Він зустрівся з президентом Єгипту Абдель Фаттаха аль-Сісі в курортному місті Шарм-ель-Шейх на Синаї в знак потепління відносин між двома країнами.