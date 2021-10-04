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Первый официальный рейс EgyptAir приземлился в аэропорту Израиля

Евгений Подольский

Национальный перевозчик Египта в воскресенье совершил первый официальный прямой рейс в Израиль с момента подписания двумя странами исторического мирного договора 1979 года, когда самолет EgyptAir приземлился в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве.

Филиал авиакомпании, AirSinai, в течение десятилетий выполнял рейсы в Израиль без логотипа компании, опасаясь реакции общественности. Теперь национальный перевозчик будет выполнять три еженедельных рейса между Каиром и Тель-Авивом с символикой EgyptAir.

Посольство Израиля в Каире написало в Твиттере, что прямые рейсы являются «важным и долгожданным знаком укрепления двусторонних связей между двумя странами, особенно экономических отношений».

На прошлой неделе бахрейнская авиакомпания GulfAir совершила свой первый прямой рейс в Израиль, что еще больше укрепило коммерческие связи, установленные после подписания «Авраамских соглашений» между Израилем и четырьмя арабскими государствами в прошлом году.

Воскресный рейс состоялся через две недели после того, как премьер-министр Израиля Нафтали Беннет совершил первый публичный визит в Египет израильского лидера за более чем десятилетие. Он встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси в курортном городе Шарм-эль-Шейх на Синае в знак потепления отношений между двумя странами.

В августе Израиль отменил давний совет для своих граждан относительно поездок на Синайский полуостров Египта, что было расценено как жест в сторону своего стратегического партнера.

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