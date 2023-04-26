Він просто хотів у туалет: Чоловік влаштував бійку та зірвав рейс із Нью-Йорка до Ізраїлю

Рейс американської авіакомпанії United Airlines, що летів до Тель-Авіва, повернувся в аеропорт Нью-Йорка: один із пасажирів влаштував бійку з членами екіпажу і повітряне судно повернулося до США.

За інформацією New York Post, літак прилетів до Нью-Йорка після трьох годин у повітрі.

Сотні пасажирів застрягли в повітряній гавані через порушника порядку. Очевидець скандалу розповів ізраїльському ЗМІ Ynet, що невідомий чоловік хотів скористатися туалетом і вирішив почекати своєї черги на кріслі, призначеному тільки для членів екіпажу.

Стюардеса, що підійшла до чоловіка, попросила пасажира звільнити місце і зробила йому зауваження, після чого між ними розгорівся конфлікт. Бортпровідниця пригрозила порушнику поверненням літака до аеропорту вильоту. За словами свідка сварки, бешкетник не повірив попередженню і продовжив скандалити”, – повідомляє подробиці видання.

На відео, знятому одним із попутників хулігану, показано момент, коли чоловіка у чорній водолазці виводять із літака. На наступних кадрах чоловік розповідає про інцидент “групі людей в аеропорту”.

“United Airlines підтвердила виданню, що рейс було зупинено через “неслухняну поведінку чоловіка” і що його “забрали правоохоронні органи”. Рейс до Ізраїлю було скасовано, а пасажири застрягли в аеропорту в очікуванні перенесеного вильоту.”

Один із засмучених пасажирів злощасного рейсу буквально вів пряму текстову трансляцію з місця подій у своєму Twitter. За його словами, про те, що літак повертається назад, пасажирів ніхто не попередив і вони зрозуміли це лише побачивши маршрут на інтерактивній карті в літаку”, – доповнює джерело.

Пасажир рейсу Джефф Хант заявив, що цей епізод був “частиною довгої серії нещасних випадків, які не дозволяли дістатися до Ізраїлю”.

“Намагаюся дістатися Тель-Авіва. Перший рейс з Вашингтона скасували через погодні умови. Не турбуюся. Їхав поїздом 3 години до Ньюарку.

Рейс затримали на 2,5 години через погодні умови. Через 4 години польоту через неслухняного пасажира повернулися назад до Ньюарку”, – описав свої пригоди мимовільний свідок конфлікту.

“Дякую, бро”, – додав “нещасний” пасажир, звернувшись до настирливого попутника.

“Хлопця, який зірвав рейс до Тель-Авіва і змусив повернутися до Ньюарку, навіть не заарештували. Просто цікаво, як аеропорт відстоює свої права. Неймовірно”, – додав Хант.

“Хлопець, через який наш літак розвернувся на півдорозі над Атлантикою, продовжує наполягати на своєму. Стверджує, що все, що він зробив, це у відчаї підвищив голос через затримку рейсу.

Жодного насильства. Крім того, він не шкодує про затримку чужої подорожі”, – доповнює мандрівник.