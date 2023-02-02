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ІзраїльТуризм

Пара туристів залишила немовля в аеропорту Бен-Гуріон, не бажаючи платити за його квиток

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пара туристів залишила немовля в аеропорту Бен-Гуріон, не бажаючи платити за його квиток

Співробітники авіакомпанії Ryanair були шоковані рішенням кількох пасажирів залишити свою дитину на стійці реєстрації в ізраїльському аеропорту після суперечок з приводу необхідності купувати для дитини окремий квиток.

Як пише The Jerusalem Post, пара мандрівників із бельгійськими паспортами 31 січня прямувала до Брюсселя через аеропорт Бен-Гуріон (Тель-Авів). Проте перед реєстрацією батькам повідомили, що за місце для їхньої дитини доведеться доплатити. Натомість вони просто залишили свого малюка у дитячому візку біля стійки та пішли на паспортний контроль.

“Ми ніколи не бачили нічого подібного. Ми не могли повірити в те, що бачили”, – заявив співробітник Ryanair місцевому виданню.

За даними управління аеропортів Ізраїлю, пара запізнювалася на рейс до Брюсселя і, схоже, дуже хотіла пройти перевірку безпеки в аеропорту з немовлям або без нього.

“Агент реєстрації в аеропорту Бен-Гуріон зв’язався зі службою безпеки аеропорту, яка забрала цих пасажирів, і тепер це справа місцевої поліції”, – зазначив представник Ryanair.

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