Японія, Італія та Єгипет: складено список країн, де до туристів домагаються торговці та шахраї найсильніше

«Нав’язлива гостинність» місцевих жителів та відверті домагання торговців та шахраїв здатні серйозно зіпсувати враження від відпустки. Туристи в соцмережі Reddit склали для своїх колег докладний рейтинг країн, де великий ризик нарватися на домагання різноманітних закликів.

Найбільшу кількість голосів набрала туристична північна Африка, а також країни Азії. Торговці, таксисти та інші шахраї просто «дістали» туристів у Марокко, Тунісі та Єгипті; а також в Індії, Йорданії та Камбоджі.

Втім, у Європі також не гладко. Там основними чіплями виявляються мігранти, які намагаються щось впарити туристам або відверто жебракують. Найбільший ризик з ними зустрітися в Італії, Франції та Португалії запевняють користувачі соцмережі.

Також згадані окремі випадки домагань до туристів та у країнах, від яких такого складно очікувати. У тому числі в Південній Кореї та Японії, де туристів «дошкуляли» вуличні торговці. Ще одним ризикованим у цьому сенсі містом туристи назвали Нью-Йорк.