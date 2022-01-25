“Я не розумію, навіщо росіяни виносять їжу з ресторану”: у Єгипті розповіли, чим не подобаються їм російські туристи

Вічно голодні російські туристи, які вишиковуються в чергу до відкриття ресторану при готелі, а потім тягають їжу в сумках зі «шведського столу», дратують єгипетський персонал найбільше. Докладно про звички наших сусідів, які у жителів країни пірамід викликають шок, мандрівниця з Росії розповіла у своєму блозі.

За словами блогера, претензії персоналу можна пояснити, але слухати їх було неприємно. Тим більше, що місцеві теж мають свою особливу манеру спілкування з іноземними відпочиваючими. Незважаючи на те, що на росіян та українців на курортах Єгипту чекали, проте місцеві все одно залишилися незадоволені. Проблема полягає в тому, що росіяни люблять і вміють торгуватися, а чи не погоджуються на придуману торговцем ціну. Єгиптян це дратує, причому вони своїм виглядом демонструють обурення.

«Для вас, людей із Росії, це дешево! Постійно приходять такі самі, як ви, незадоволені тим, як я працюю! Якби ви були місцевими, ціна була б іншою, це ж ясно! Ось німці не такі як ваші люди, жодного разу не скаржилися, не торгувалися», – насупився один із торговців на туристку.

Проте скаржаться на обман з боку єгиптян не лише приїжджі. Єгипетський персонал має багато схожих між собою історій, через які співробітники незадоволені російськими туристами. «До початку будь-якого прийому їжі вже збирається юрба. І якби вони просто стояли та чекали, то нічого, але вони кричать! «Відкривай, відкривай, ми голодні» російською. Це, звичайно, смішно, але іноді мене дуже дратує! Що я можу зробити, якщо графік такий, не я вирішую, коли відкрити!» – поскаржився єгиптянин своїй співрозмовниці.

Але це ще не все. Співробітника ніби «прорвало», він вирішив висловити авторові свої невдоволення. «Я працюю в цьому ресторані, і я маю стежити за порядком. Майже у всіх тут відпочинок за системою «все включено», всі прийоми їжі тривають по три години. Я не розумію, навіщо наші відпочиваючі виносять із собою їжу? Їм що, не вистачає? – дивувався працівник єгипетського готелю.

Російські туристи, ймовірно, що прибули з голодного краю, чи то відчувають вічну конкуренцію за їжу на відпочинку, чи це дається взнаки спадщина 90-х або бажання зловити «халяву». Проте вони старанно намагаються стягнути зі столу їжі більше, ніж у них влізе. Так, за словами автора, співробітник скаржився їй, що переважно лише відпочиваючі з Росії та України діють по-тихому і ховають булки в серветки.

Втім, блогер не раз помічала, що їжу справді виносять із ресторану. Наприклад, 60-річна жінка перекинула тарілку з їжею у свою сумку та спокійно вирушила вихід. “Сподіваюся, на дні сумки хоча б був пакет!” – Додала вона.

Джерело “Турпром”.