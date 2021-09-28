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Взимку Єгипет планує збільшити кількість туристів з України

Гліб Парфененко
Уряд Єгипту обговорює способи збільшення припливу туристів з України
egypt.mfa.gov.ua

Халед Ель-Анані, міністр туризму і старожитностей Єгипту, зустрівся з послом Єгипту в Україні Айманом Ель-Гамаль, щоб обговорити шляхи розширення туристичного руху в Єгипет з України в майбутній період, особливо взимку.

На зустрічі також були присутні заступник міністра у справах туризму, помічник міністра з технічних питань і головний куратор Головного управління зовнішніх зносин та угод міністерства.

В ході зустрічі вони обговорили активізацію спільного плану дій по збільшенню припливу туристів з українського ринку в Єгипет. Також було погоджено, що міністерство організовує ряд туристичних, культурних і мистецьких заходів в Україні для просування єгипетських туристичних напрямків у співпраці з міністерствами закордонних справ і культури Єгипту. Крім того, в майбутній період Єгипет візьме участь в ряді туристичних виставок в Україні.

Обговорювалася також підготовка до участі Міністерства туризму і старожитностей в туристичній виставці, яка відбудеться в Україні в жовтні майбутнього року.

Україна до пандемії COVID-19 посідала друге місце серед ринків, що експортують туризм в Єгипет. Україна також була однією з перших країн, які експортували туристів до Єгипту після відновлення поїздок в липні 2020 року. Це підтверджує впевненість держави і громадян України в запобіжні заходи і профілактичні заходи, а також заходи контролю за здоров’ям, які застосовуються на єгипетських курортах.

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