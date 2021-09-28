Правительство Египта обсуждает как увеличить приток туристов из Украины зимой

Халед Эль-Анани, министр туризма и древностей Египта встретился с послом Египта в Украине Айманом Эль-Гамаль, чтобы обсудить пути расширения туристического движения в Египет из Украины в предстоящий период, особенно зимой.

На встрече также присутствовали заместитель министра по делам туризма, помощник министра по техническим вопросам и главный куратор Главного управления внешних связей и соглашений министерства.

В ходе встречи они обсудили активизацию совместного плана действий по увеличению притока туристов с украинского рынка в Египет. Также было согласовано, что министерство организует ряд туристических, культурных и художественных мероприятий в Украине для продвижения египетских туристических направлений в сотрудничестве с министерствами иностранных дел и культуры Египта. Кроме того, в предстоящий период Египет примет участие в ряде туристических выставок в Украине.

Обсуждалась также подготовка к участию Министерства туризма и древностей в туристической выставке, которая состоится в Украине в октябре будущего года.

Украина к пандемии COVID-19 занимала второе место среди рынков которые экспортируют туризм в Египет. Украина также была одной из первых стран, которые экспортировали туристов в Египет после восстановления поездок в июле 2020 года. Это подтверждает уверенность государства и граждан Украины в меры и профилактические мероприятия, а также меры контроля за здоровьем, которые применяются на египетских курортах.