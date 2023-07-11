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Виявилося, що бійка у готелі Хургади спалахнула через подачу туристам м’яса віслюка у ресторані

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Хургаді туристи влаштували масове побоїще та розгромили ресторан готелю стільцями

Ще одну причину можливої масової бійки в готелі Хургади розкрили єгипетські ЗМІ. У ЗМІ з’явилися заяви, що бійка в готелі Хургади спалахнула через подачу туристам м’яса віслюка в ресторані. Втім, і факт «ослячого м’яса» у публікації «Sky News Arabia» місцева влада спростовує.

Саму інформацію запустили соцмережі – вони почали масово тиражувати фотографії та пости про те, що в ресторані готелю на території туристичного комплексу в Хургаді сталася сварка через роздачу ослячого м’яса гостям. У тому числі «випливали» і упаковки скандального продукту, а також чеки на нього. Раніше було опубліковано відео масової бійки туристів у готелі Хургади, під час якої туристи розгромили ресторан.

Щоправда, радник зі ЗМІ мухафази Червоного моря Мухаммад Махлуф заявив, що губернатор Червоного моря генерал-майор Амр Ханафі розпорядився про якнайшвидше формування комітету зацікавленої влади на чолі з ветеринарною медициною та офісом Міністерства туризму в мухафазі, щоб оглянути м’ясо у росторані цього готелю. І ослячого м’яса цей комітет не знайшов.

«В результаті експертизи, проведеної ветеринарною медициною, з’ясувалося, що м’ясо в ресторані готелю є замороженим м’ясом буйвола, імпортованим з Індії, і термін придатності у нього є дійсним, і воно придатне для споживання людиною, і що це не відповідає дійсності до того, що було поширено про наявність ослячого м’яса, яке подають гостям готелю», – відзвітували чиновники.

Нагадаємо також і про саму бійку. Відеоролик з курортного готелю в Хургаді, який зняв фрагмент жорстокої масової бійки туристів, що відпочивали там. Постояльці з’ясовували стосунки та кидали один в одного стільці, внаслідок чого було розгромлено готельний ресторан та кілька людей отримали травми. Чоловіки билися на кулаках, кидали стільці у суперників, а гості, які стали мимовільними свідками розбірок, кричали, ховалися чи в паніці вибігали із закладу. Спочатку співробітники намагалися розняти розпалених гостей, проте зрозуміла, що ті надто агресивні та не чують нікого. Уточнювалося, що найбільше постраждали не самі «бійці», хоча й у них були травми, а заклад громадського харчування: розбиті скляні фасади, зіпсовані меблі та посуд. При цьому учасники погрому відбулися незначними травмами. Співробітникам теж дісталося – у них пошкодження легкого ступеня важкості. Уточнювалося, що адміністрація не викликала поліцію, конфлікт був урегулюваний примирення сторін. При цьому у відео «чути крики російською мовою». Подробиці читайте за посиланням.

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