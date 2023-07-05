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ЄгипетТуризм

Опубліковано відео масової бійки туристів у готелі Хургади

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Хургаді туристи влаштували масове побоїще та розгромили ресторан готелю стільцями

З’явився відеоролик з курортного готелю в Хургаді, який зняв фрагмент жорстокої масової бійки туристів, що відпочивали там. Постояльці з’ясовували стосунки та кидали один в одного стільці, внаслідок чого було розгромлено готельний ресторан та кілька людей отримали травми. Очевидці записали те, що відбувається на відео телефонів, і опублікували в соцмережах, повідомило єгипетське видання Mz-mz.

Кадри з місця подій викликали резонанс. Дві групи людей вступили в запеклу бій — чоловіки билися на кулаках, кидали стільці в суперників, а гості, які стали мимовільними свідками розбірок, кричали, ховалися чи в паніці вибігали із закладу.

Спочатку співробітники намагалися розняти розпалених гостей, проте зрозуміла, що ті надто агресивні та не чують нікого. Уточнювалося, що найбільше постраждали не самі «бійці», хоча й у них були травми, а заклад громадського харчування: розбиті скляні фасади, зіпсовані меблі та посуд. При цьому учасники погрому відбулися незначними травмами. Співробітникам теж дісталося – у них пошкодження легкого ступеня важкості. Уточнювалося, що адміністрація не викликала поліцію, конфлікт регулював примирення сторін.

Як пізніше стало відомо із повідомлень у соціальних мережах, бійка сталася через непорозуміння між мандрівниками, які не змогли домовитись про розподіл номерів. Образи неминуче призвели до фізичного зіткнення. При цьому місцеві ЗМІ не згадали про національність туристів, які влаштували масове побоїще в готелі. Однак на відео чути крики російською мовою.

Декілька днів тому на тому ж курорті стався схожий інцидент в одному з кафе. Молоді люди, які не змогли поділити бургер, побилися. Внаслідок події заклад було розгромлено, власники підраховують матеріальні ушкодження. Інформація про національності туристів, які брали участь у бійці, також не було розкрито.

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