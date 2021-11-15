Виявлено гробницю скарбника Рамсеса II, одного з наймогутніших фараонів

Археологи виявили 3200-річний склеп у некрополі в Саккарі. Швидше за все, він належав Птах-М-Віа, високопосадовцю в період розквіту Стародавнього Єгипту. Саркофаг не виявлено, господар поховання встановлений за ієрогліфами.

Знайдені в гробниці ієрогліфи вказують, що Птах-М-Виа виконував кілька важливих функцій під час правління Рамсеса II. Він був, серед іншого, скарбник та головний доглядач худоби правителя. Гравюри також вказують на те, що він був посадовцем, відповідальним за принесення жертв до одного з храмів, збудованих фараоном у Фівах (сьогодні Луксор).

Гробниця багато прикрашена. На її стінах розписано сцени ведення худоби на забій. На інших картинах зображений чоловік (можливо, Птах-М-Віа), який сидить у глечиків. Археологи також виявили кам’яні стовпи із висіченими на цьому місці написами. Вони представляють Осіріса – бога рослинності та циклу смерті та відродження.

Чиновник могутнього фараона

Птах-М-Віа служив фараонові Рамзесу II, одному з правителів Стародавнього Єгипту, який правив з 1279-1213 рр. до н.е. Цей правитель увійшов історію як співавтор першого відомого мирного договору історія, що він уклав. з царем хетів після програної битви при Кадеші. За час свого довгого правління фараон, незважаючи на свої початкові поразки, розширив та зміцнив єгипетський вплив у Палестині та Сирії.

Рамзес II виявив себе як видатний будівельник. До найбільш вражаючих пам’ятників, зруйнованих під час його правління, відносяться храми в Абу-Сімбелі, де були вирізані сцени передбачуваної перемоги при Кадеші (таким чином, Рамзес II також є першим правителем, відомим в історії, який використовував брехливу пропаганду, представляючи поразку як успіх ). Ще одна вражаюча будівля, збудована за його правління, – Рамессеум – комплекс храмів та гробниць фараона.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту оголосило про відкриття гробниці чиновника. Саккара – некрополь у провінції Гіза, розташований на захід від Мемфіса, столиці Єгипту часів Стародавнього царства (близько 2657–2166 рр. до н.е.). Тут знаходяться численні гробниці чиновників, а також мастаби (гробниці у вигляді усіченої піраміди) та ступінчаста піраміда фараона Джосера. Район внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.