Обнаружена гробница казначея Рамсеса II, одного из самых могущественных фараонов

Археологи обнаружили 3200-летний склеп в некрополе в Саккаре. Скорее всего, он принадлежал Птах-М-Виа, высокопоставленному чиновнику в период расцвета Древнего Египта. Саркофаг не обнаружен, хозяин захоронения установлен по иероглифам.

Найденные в гробнице иероглифы указывают на то, что Птах-М-Виа выполнял несколько важных функций во время правления Рамсеса II. Он был, среди прочего, казначей и главный смотритель скота правителя. Гравюры также указывают на то, что он был должностным лицом, ответственным за принесение жертв в один из храмов, построенных фараоном в Фивах (сегодня Луксор).

Гробница богато украшена. На его стенах расписано: сцены ведения скота на убой. На других картинах изображен мужчина (возможно, Птах-М-Виа), сидящий у кувшинов. Археологи также обнаружили каменные столбы с высеченными на этом месте надписями. Они представляют Осириса — бога растительности и цикла смерти и возрождения.

Чиновник могущественного фараона

Птах-М-Виа служил фараону Рамзесу II, одному из правителей Древнего Египта, правившему с 1279–1213 гг. До н.э. Этот правитель вошел в историю как соавтор первого известного мирного договора в истории, который он заключил. с царем хеттов после проигранной битвы при Кадеше. За время своего долгого правления фараон, несмотря на свои первоначальные поражения, расширил и укрепил египетское влияние в Палестине и Сирии.

Рамзес II проявил себя как выдающийся строитель. К наиболее впечатляющим памятникам, разрушенным во время его правления, относятся храмы в Абу-Симбеле, где были вырезаны сцены предполагаемой победы при Кадеше (таким образом, Рамзес II также является первым правителем, известным в истории, который использовал лживую пропаганду, представляя поражение как успех). Еще одно впечатляющее здание, построенное во время его правления, — Рамессеум — комплекс храмов и гробниц фараона.

Министерство туризма и древностей Египта объявило об открытии гробницы чиновника. Саккара — некрополь в провинции Гиза, расположенный к западу от Мемфиса, столицы Египта времен Древнего царства (около 2657–2166 гг. до н.э.). Здесь находятся многочисленные гробницы чиновников, а также мастабы (гробницы в виде усеченной пирамиды) и ступенчатая пирамида фараона Джосера. Район внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.