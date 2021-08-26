Уряд Єгипту додав 28 нових країн до послуги електронних туристичних віз

Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед аль-Анані заявив в понеділок, що громадяни ще 28 країн тепер зможуть подавати заяву на отримання електронної туристичної візи для в’їзду в Єгипет.

В даний час Єгипет пропонує послугу в 74 країнах.

Анані також анонсував про запуск програми, який може вимірювати рівень задоволеності туристів в єгипетських аеропортах.

Ця новина з’явилася під час засідання міністерського комітету з туризму і старожитностей під головуванням прем’єр-міністра Мустафи Мадбулі, на якому були присутні міністри фінансів, місцевого розвитку, охорони здоров’я, авіації Єгипту і глава Федерації торгових палат.

Анані розповів про зусилля свого міністерства з просування туристичного руху, включаючи маркетингові кампанії по просуванню єгипетських туристичних напрямків і залученню відвідувачів з різних міжнародних і арабських ринків.

Він сказав, що очолює ці зусилля кампанія «Єгипет очима послів Європейського Союзу», в рамках якої представлено понад 20 короткометражних фільмів, розміщених іноземними послами для просування туристичних та археологічних пам’яток Єгипту, в тому числі послів Німеччини, Чеської Республіки, Франція, Греція, Данія , Бельгія і Болгарія.

Крім того, Анані оголосив, що Єгипет уклав контракт з канадсько-англійським альянсом на розробку стратегії просування єгипетського туризму.

За словами міністра, в майбутній період Єгипет проведе ряд заходів, спрямованих на розвиток туризму, а також візьме участь в виставках і конференціях за кордоном, в тому числі в довгоочікуваної виставці Expo 2020 Dubai.

Він також торкнувся туристичних і археологічних проектів Єгипту, в тому числі нинішніх і майбутніх планів, спрямованих на залучення інвестицій в цей сектор.

Зі свого боку, Мадбулі підкреслив прагнення держави поліпшити туристичний сектор за рахунок розвитку туризму, що сприятиме його поверненню в ВВП країни.

Мадбулі також розпорядився розробити програму стимулювання польотів всередині країни, яка зв’яже прибережні міста з Верхнім Єгиптом і долиною Нілу, щоб туристи могли насолодитися пляжами і старожитностями.