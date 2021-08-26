Правительство Египта добавил 28 новых стран к услуге электронных туристических виз

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил в понедельник, что граждане еще 28 стран теперь смогут подавать заявление на получение электронной туристической визы для въезда в Египет.

В настоящее время Египет предлагает услугу в 74 странах.

Анани также анонсировал о запуске программы, которая может измерять уровень удовлетворенности туристов в египетских аэропортах.

Эта новость появилась во время заседания министерского комитета по туризму и древностям под председательством премьер-министра Мустафы Мадбули, на котором присутствовали министры финансов, местного развития, здравоохранения, авиации Египта и глава Федерации торговых палат.

Анани рассказал об усилиях своего министерства по продвижению туристического движения, включая маркетинговые кампании по продвижению египетских туристических направлений и привлечению посетителей из различных международных и арабских рынков.

Он сказал, что возглавляет эти усилия кампания «Египет глазами послов Европейского Союза», в рамках которой представлено более 20 короткометражных фильмов, размещенных иностранными послами для продвижения туристических и археологических памятников Египта, в том числе послов Германии, Чехии, Франция, Греция Дания, Бельгия и Болгария.

Кроме того, Анани объявил, что Египет заключил контракт с канадско-английским альянсом на разработку стратегии продвижения египетского туризма.

По словам министра, в предстоящий период Египет проведет ряд мероприятий, направленных на развитие туризма, а также примет участие в выставках и конференциях за рубежом, в том числе в долгожданной выставке Expo 2020 Dubai.

Он также коснулся туристических и археологических проектов Египта, в том числе нынешних и будущих планов, направленных на привлечение инвестиций в этот сектор.

Со своей стороны, Мадбули подчеркнул стремление государства улучшить туристический сектор за счет развития туризма, способствовать его возвращению в ВВП страны.

Мадбули также распорядился разработать программу стимулирования полетов внутри страны, которая свяжет прибрежные города с Верхним Египтом и долиной Нила, чтобы туристы могли насладиться пляжами и древностями.