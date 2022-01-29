У Єгипті оцінили вплив «озеленення» Шарм-ель-Шейху на ціни в готелях

Єгипетська влада оголосила про плани перетворити один із головних курортів країни, Шарм-ель-Шейх на «зелене місто». Відповідну вказівку раніше надав президент Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттах Ель-Сісі.

Офіційно про плани було оголошено цього тижня під час зустрічі з представниками влади провінції Південний Синай, на якій обговорювалася підготовка АРЕ до проведення екологічного саміту COP27 у листопаді 2022 року.

Зокрема, влада планує забезпечити якнайшвидший переведення туристичних об’єктів на сонячну енергію, а також створити в місті мережу станцій для заряджання електромобілів. Крім того, готелі та туристичні заклади в Шарм-ель-Шейху зобов’яжуть отримувати зелений сертифікат як доказ використання екологічно чистих технологій.

За словами міністра довкілля Єгипту Ясмін Фуад, концепція «зелених міст» заснована на раціоналізації споживання ресурсів, скороченні відходів, збільшенні частоти переробки та перетворення відходів на енергію, а також скороченні викидів та стійкої енергогенерації.

У заявах президента і міністрів немає вказівок на конкретні терміни, відзначають спостерігачі, тому багато з сказаного можна розглядати як просування екологічної повістки в Єгипті у зв’язку з наближенням саміту COP27. Проте, навіть якщо будуть встановлені жорсткі терміни, це не стане серйозною проблемою для турбізнесу та єгипетських готельєрів.

За словами генерального директора приймаючої компанії Travix Мохаммада Юсіфа, сонячна генерація електроенергії вже дуже поширена в регіоні, і багато готелів закривають частину своїх потреб саме таким чином.

«Для Єгипту сонячна енергетика — це ринок, що вже склався: сонячні батареї продаються повсюдно і коштують недорого, так що для готелів це не стане серйозною проблемою навіть якщо їх зобов’яжуть перейти на сонячну енергію в дуже стислі терміни. Вартість проживання від цього також не зміниться, а у довгостроковій перспективі її можна буде ще й знизити, оскільки сонячна енергія коштує дешевше, ніж із традиційних джерел», – розповів Мохаммад Юсіф.

Крім того, поки що невідомо, яку частку в енергоспоживання готелів та інших туристичних об’єктів має становити сонячна енергія для того, щоб вони могли отримати «зелений сертифікат». Цілком імовірно, що багато учасників ринку зможуть оформити документ без додаткових капітальних вкладень.