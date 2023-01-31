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У Єгипті заявили, що розпочався період низьких цін на готелі в Хургаді

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Про період низьких цін у готелях Хургади заявили єгипетські ЗМІ. За їхніми даними, готелі та курорти країни пірамід почали вдаватися до знижок не менше ніж у 20%, аби залучити туристів наприкінці зими – цей період вважається у туризмі Єгипту одним із найнижчих.

Як заявив Усама Мунір, член і голова транспортного комітету з туризму та туристичних компаній на Червоному морі в інтерв’ю «Аль Ватан», на даний момент у готелях та туристичних центрах Хургади спостерігається зниження вартості номерів, а знижки сягають 20 % порівняно з рештою періоду.

Як додають представники готелів, на даний момент у Хургаді найнижчі ціни за найближчий період часу. Медхат Салех, співробітник одного з туристичних готелів Хургади, заявив, що туристи можуть провести 3 дні та дві ночі за суму, що не перевищує 1000 єгипетських фунтів – тобто 1.2 тис. гривень на наші гроші. При цьому вся їжа та напої включені у вартість проживання.

«Виявили» єгипетські експерти та найдешевші готелі. Щоправда, вони швидше розраховані на місцевого туриста — оскільки це «двозіркові» готелі на туристичній вулиці Шератон у Хургаді. Про це заявив Башар Абу Таліб, голова Синдикату туристичних гідів на Червоному морі.

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