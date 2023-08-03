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ЄгипетТуризм

У Єгипті відкривають гарячу лінію для скарг туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Єгипті відкривають гарячу лінію для скарг туристів

Як повідомляє видання Egypt Independent, влада Єгипту запустила гарячу лінію для туристів — відпочивальники можуть звернутися туди зі скаргами на сервіс у країні.

Гарячу лінію запустила Асоціація турагентів Єгипту (ЕТАА). За номером 19654 або на електронну адресу Tourism@mota.gov.eg туристи можуть подати скарги та пропозиції.

Заступник міністра туризму та старожитностей Гада Шалабі зазначила, що новий захід покликаний допомогти у пошуку оперативних розв’язань екстрених проблем. Служба працює цілодобово.

Всім готелям Єгипту наказано розмістити номер гарячої лінії на видному місці біля стійки реєстрації. Також контакти мають бути вказані на інформаційних табличках біля туристичних пам’яток.

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