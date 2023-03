У Єгипті починаються температурні гойдалки: Хургаду накриє подих Сахари

Температурні гойдалки, пов’язані з «подихом Сахари», пообіцяли Єгипту у місцевому метеорологічному управлінні. З середи до кінця тижня температура різко підскочить на 3-5 градусів Цельсія, а далі повернеться до середньостатистичної норми. Особливо яскраво цей ефект буде виражений у Хургаді, проте екстремальної спеки туристам не обіцяють.

Як повідомило Метеорологічне управління Єгипту, підвищення температури пов’язане «із впливом на країну повітряних мас, що надходять із західної пустелі країни», тобто з вітром із Сахари. Також туристам обіцяють активне сонце, яке змінить хмарна погода.

Так, у Хургаді до кінця тижня температура зросте вдень з +23°C до +27°C, вночі при цьому будуть цілком комфортні +17-20°C. При цьому у четвер та суботу на курорті обіцяють хмарну погоду. А до початку наступного тижня очікується такий самий «діапазон змін» – від +24 до +27°C. Вода у Червоному морі прогріється до +23°C.

У Шарм-ель-Шейху з +23 ° C температура дістанеться до п’ятниці до +26 ° C, зате до неділі впаде до +22 ° C, продемонструвавши такі ж як у Хургаді температурні гойдалки. Туристам обіцяють кілька днів хмарної погоди.