Туристів почали возити з Шарм-ель-Шейха літаком до Пірамідів всього за 50$ у два кінці

“Тепер дістатися до єгипетських пірамід стало набагато простіше і швидше – звичайно, для тих, хто готовий розщедритися на авіапереліт”, – повідомила експатка, яка проживає в Єгипті. Вартість прямого перельоту з Шарм-ель-Шейха, без необхідності пересідати в Каїрі, складе 50$ на людину в обидві сторони.

У Гізі, на плато якого розташована найвідоміша єгипетська пам’ятка, відкрився новий аеропорт «Сфікс», який планували відкрити ще у 2018 році, проте відбудували, по суті, лише за поточний рік.

«Перший пробний внутрішній рейс відбувся ще у жовтні та пройшов успішно. З 1 листопада аеропорт розпочав роботу у штатному режимі та планує поступово нарощувати оберти, збільшуючи кількість рейсів», — розповіла туристка у своєму блозі.

Доставлятиме туристів до єгипетських монументів єгипетська авіакомпанія Air Cairo. Вже доступні 18 рейсів на тиждень: Шарм-ель-Шейх, Луксор і Асуан і назад. Наприклад, тривалість перельоту з Шарм-ель-Шейху становить 1 годину 35 хвилин. Планується, що аеропорт також обслуговуватиме міжнародні вильоти. “Також аеропорт буде базовим для єгипетського лоукостера Air Sphinx, який планують запустити найближчими місяцями”, – додала автор.

Новий аеропорт знаходиться в західній частині Каїру, всього за 12 км від пірамід Гізи. Необхідність додаткової повітряної гавані цілком виправдана: з її допомогою влада хоче розвантажити Міжнародний аеропорт Каїра (CAI) і спростити доступ туристів до пірамід та Каїрського музею. «Аеропорт був розрахований на обслуговування 300 пасажирів на годину, але цього року вирішили додати стійки реєстрації/паспортного контролю, встановили сучасні ліфти та ескалатори, внаслідок чого пропускна спроможність збільшилася до 900 пасажирів на годину. Вартість проекту склала 300 мільйонів EGP (понад $16 млн). Над ним працювали 200 інженерів та 2.500 робітників», — уточнила блогер.

Згідно з очікуваннями влади, екскурсії літаком будуть вкрай затребувані. Іншими словами, близькість до монументів та інших туристичних пам’яток має оживити «одноденний туризм», тобто побільшає.

«Розклад рейсів складений таким чином, щоб туристи встигли оглянути все за день і полетіти назад. Так, перші туристи (70 осіб) прибули сюди з Шарм-ель-Шейха о 9:00 ранку 1 листопада, і полетіли зворотним рейсом о 18.00 того ж дня. А для тих, хто захоче затриматися довше, неподалік вже будують кілька міжнародних готелів», – сказала блогер.

Вартість перельоту туди-назад становить приблизно 2000 гривень з особи. Для порівняння блогерка навела альтернативні способи відвідування екскурсій літаком: «Каїр автобусом у нас коштував $50 (2000 грн.), а Каїр літаком – $165 (7000 тис. грн.). Тобто літак означав пристойне подорожчання туру, більш ніж у 3 рази та більш ніж на $100 (4000 грн.). “Літакові” екскурсії зазвичай бронювали британці, «наші» майже завжди обирали автобус».