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Турист на Синаї почав розмахувати прапором, влаштувавши бійку з місцевими

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист на Синаї почав розмахувати прапором, влаштувавши бійку з місцевими

На Синайському півострові, де знаходиться популярне у українських туристів курортне місто Шарм-ель-Шейх, стався інцидент, який викликав хвилю занепокоєння: ізраїльський турист розмахував прапором руху Хабад, що спричинило масову бійку з місцевими жителями, повідомило видання Times of Israel.

Міністерство закордонних справ Єгипту уточнило, що конфлікт спалахнув минулої суботи під час відпустки ізраїльського туриста в прибережному місті Нувейба, розташованому на узбережжі на північ від Шарм-ель-Шейха і Дахаба.

Сварка спалахнула, коли чоловік намагався сфотографуватися із жовтим прапором руху «Месія». Персонал місцевого кемпінгу попросив його припинити розмахувати прапором, але той відмовився. Це спричинило зіткнення, і ситуація вийшла з-під контролю. Пізніше організатори викликали поліцію, і чоловікові довелося підписати якийсь документ арабською мовою. Це розповіла ізраїльтянка, яка стала свідком того, що відбувалося. Наразі ізраїльський турист чекає на рішення суду. Ймовірно, його покарають штрафом та депортують назад до Ізраїлю.

Додамо, що цей інцидент не перший подібного роду на Синаї — півострові розбрату між єгиптянами та ізраїльтянами. Минулого року двох ізраїльтян було заарештовано після зйомок відео, на яких вони розмахували ізраїльськими прапорами. Єгипетська влада їх затримала на два дні і депортувала.

Слід зазначити, що, незважаючи на те, що Єгипет офіційно підтримує дипломатичні відносини з єврейською державою, нормалізацію цих відносин не схвалюють жителі останнього. Тим не менш, синайські підприємства продовжують отримувати прибуток від ізраїльських туристів, які часто обирають цей регіон для дешевого пляжного відпочинку поблизу єврейської держави.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Дієтолог назвав 5 речей, які треба робити перед тим, як пити каву вранці».

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