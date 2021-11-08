Стягування мінімальної плати не допомогло Хургаді та Шарм-ель-Шейху: місць у готелях бракує

У зимовому сезоні в готелях Хургади та Шарм-ель-Шейха «відбулося значне покращення заповнюваності готелів», що насамперед забезпечило повернення російського та британського турринку. Однак у країні всерйоз побоюються, що у пік сезону місць у готелях не вистачить на всіх охочих відпочити на курортах Єгипту. Не допомогло навіть введення мінімальної плати, нижче за яку готелі Єгипту тепер не можуть опускатися в боротьбі за клієнта, а також зняття для готелів будь-яких антиковидних лімітів по відцотковому заповненню готелів гостями – кількість доступних місць продовжує стрімко зменшуватися.

Як заявив в інтерв’ю арабській версії CNN Насер Абдель Латіф, один з найбільших інвесторів у туристичний сектор і власник Rixos Group, заповнюваність готелів Шарм-ель-Шейха зараз, на початку зимового сезону цього року, коливається від 70 до 80%. Він також додав, що у пік сезону готельні потужності єгипетських курортів ризикують виявитися недостатніми: потрібно додати від 30 000 до 40 000 додаткових номерів – додав єгипетський експерт.

Нагадаємо, що згідно зі статистикою, за заявою Халеда Ель-Анані, міністра туризму та старожитностей Єгипту, у 2020 році Єгипет відвідали близько 3,5 мільйона туристів порівняно з 13,1 мільйона у 2019 році, а доходи від туризму впали до 4 мільярдів доларів минулого року порівняно з 13,03 мільярдами доларів у попередньому році. Цього року Єгипет прийняв близько 3,5 мільйона туристів за перші 6 місяців 2021 року із загальним доходом від 3,5 до 4 мільярдів доларів. При цьому бізнесмен статистику міністра прокоментував так: «Мене не так турбує кількість туристів, що приїжджають, як якість. залучають туристів із вищим середнім рівнем витрат». Серед основних турпотоків було названо туристів з Англії, України, Німеччини, Італії, Росії, Іспанії, Білорусі та інших країн.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Єгипет ввів мінімальну ціну в 40 доларів для п’ятизіркових готелів і 28 доларів для чотирьохзіркових готелів, якраз із метою протистояти феномену зниження цін та залучити високоприбутковий сегмент туристів. Але курорти все одно переповнені. Про мінімальні ціни можна прочитати у матеріалі за посиланням.