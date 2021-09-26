Староєгипетський саркофаг виставлено на виставці Dubai Expo 2020

Саркофаг, що належав давньоєгипетському жерцеві Псамтика, тепер виставлено в Дубай в рамках павільйону Єгипту на виставці Dubai Expo 2020.

Цей барвистий саркофаг – один з багатьох, виявлених в ході недавніх розкопок в районі некрополя Саккара археологічною місією Верховної ради зі старовини.

Псамтика, “син Педіосіра”, прикрасив свій саркофаг великим амулетом у вигляді голови орла, на якому зображена богиня “Нут”, яка розправила крила і тримає пір’я правосуддя богині “Маат”.

У центрі саркофага написано кілька заклинань, по обидва боки від них два божества “Васа” тримають скіпетри. У нижній частині зображені символи шакалоголового бога мертвих Анубіса, який вітає померлого в потойбічному світі.

У павільйоні також виставлено кілька сучасних копій скарбів царя Тутанхамона, в тому числі копії його саркофага, культова золота маска, статуї стража і трону.

Стародавні єгиптяни доклали багато зусиль для створення саркофагів, які мали величезне релігійне значення, так як були останнім притулком для смертних останків після того, як тіло було підготовлено до суду на тому світі.

Ці артефакти були передані в результаті прагнення Єгипту забезпечити успіх свого павільйону, який з гордістю продемонструє роль країни як одного з кращих туристичних і археологічних напрямків у світі.