Древнеегипетский саркофаг теперь выставлен на выставке Dubai Expo 2020

Саркофаг, принадлежавший древнеегипетскому жрецу Псамтику, теперь выставлен в Дубае в рамках павильона Египта на выставке Dubai Expo 2020.

Этот красочный гроб — один из многих, обнаруженных в ходе недавних раскопок в районе некрополя Саккара археологической миссией Верховного совета по древностям.

Псамтик, «сын Педиосира», украсил свой гроб большим амулетом в виде головы сокола, на котором изображена богиня «Нут», расправившая крылья и держащая перья правосудия богини «Маат».

В центре саркофага начертано несколько заклинаний, по обе стороны от них два божества «Васа» держат скипетры. В нижней части изображены символы шакалоголового бога мертвых Анубиса, приветствующего умершего в загробном мире.

В павильоне также выставлено несколько современных копий сокровищ царя Тутанхамона, в том числе копии его саркофага, культовой золотой маски, статуи стража и трона.

Древние египтяне приложили много усилий для создания саркофагов, которые имели огромное религиозное значение, так как были последним пристанищем для смертных останков после того, как тело было подготовлено к суду на том свете.

Эти артефакты были переданы в результате стремления Египта обеспечить успех своего павильона, который с гордостью продемонстрирует роль страны как одного из лучших туристических и археологических направлений в мире.