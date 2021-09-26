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ЕГИПЕТОАЭ

Древнеегипетский саркофаг теперь выставлен на выставке Dubai Expo 2020

Евгений Подольский

Саркофаг, принадлежавший древнеегипетскому жрецу Псамтику, теперь выставлен в Дубае в рамках павильона Египта на выставке Dubai Expo 2020.

Этот красочный гроб — один из многих, обнаруженных в ходе недавних раскопок в районе некрополя Саккара археологической миссией Верховного совета по древностям.

Псамтик, «сын Педиосира», украсил свой гроб большим амулетом в виде головы сокола, на котором изображена богиня «Нут», расправившая крылья и держащая перья правосудия богини «Маат».

Древнеегипетский саркофаг теперь выставлен на выставке Dubai Expo 2020

В центре саркофага начертано несколько заклинаний, по обе стороны от них два божества «Васа» держат скипетры. В нижней части изображены символы шакалоголового бога мертвых Анубиса, приветствующего умершего в загробном мире.

В павильоне также выставлено несколько современных копий сокровищ царя Тутанхамона, в том числе копии его саркофага, культовой золотой маски, статуи стража и трона.

Древнеегипетский саркофаг теперь выставлен на выставке Dubai Expo 2020

Древние египтяне приложили много усилий для создания саркофагов, которые имели огромное религиозное значение, так как были последним пристанищем для смертных останков после того, как тело было подготовлено к суду на том свете.

Эти артефакты были переданы в результате стремления Египта обеспечить успех своего павильона, который с гордостью продемонстрирует роль страны как одного из лучших туристических и археологических направлений в мире.

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